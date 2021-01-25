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Американец отказался возвращать собаку своему работодателю и попал в тюрьму

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:34

Житель Нью-Йорка Барри Майрик оказался в тюрьме после того, как отказался возвращать собаку, выданную ему работодателем. Об этом сообщает New York Post.

37-летний Майрик работал специалистом по борьбе с вредителями в компании M&M Environmental. В течение четырех лет ему помогала собака-нюхач Рокси. Работодатель покрывал расходы на еду, ветеринара и обучение у кинолога. В один момент мужчина решил забрать собаку себе домой, и она стала жить с ним и его женой.

Спустя некоторое время после начала пандемии Майрика уволили. В марте он вернул служебный автомобиль, оборудование, но Рокси оставил у себя.

25 июня от M&M Environmental мужчине пришло письмо, в котором от него потребовали вернуть животное, потому что оно «собственность компании». Когда Майрик отказался пойти навстречу, бывший работодатель подал на него в суд, заявив, что мужчина украл Рокси.

«Она мой лучший друг. Мы уже давно стали неразлучны, и ничто это не изменит», — сказал Майрик, который называет собаку членом своей семьи. Он даже сделал татуировку на ноге с ее портретом.

В итоге за Майриком пришла полиция, и он провел 15 часов в тюрьме. Позже в M&M Environmental заявили, что мужчину планировали нанять обратно. Но Майрик переехал в Филадельфию и заявил, что не стал бы покидать Нью-Йорк, если бы знал, что сможет вернуться на прежнее место.

В контракте, который он подписал в 2016 году, действительно говорится, что он должен вернуть собаку, если перестанет быть сотрудником M&M Environmental, признался Майрик. Однако он отметил, что компания около трех месяцев не требовала Рокси обратно, а это говорит в пользу того, что у компании не должно быть прав на собаку.

По словам адвоката M&M Environmental Гэри Порта, обучение собаки породы, как у Рокси, в среднем стоит 15 тыс. долларов, и компания не планировала делать бывшему подчиненному такой подарок. Юрист предположил, что с этой собакой Майрик сможет открыть свой собственный бизнес по борьбе с вредителями, но тот заявил, что не собирался так поступать.

Сейчас продолжается разбирательство по поводу сложившегося конфликта, и судья разрешил Майрику пока что держать собаку у себя.

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