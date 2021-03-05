Папа римский Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак

Папа римский Франциск прилетел в Ирак. Его самолет приземлился в аэропорту Багдада, сообщает AP.
Франциск назвал свою поездку «паломничеством под знаком мира и солидарности». Он хочет призвать сокращающееся число христиан в Ираке остаться на месте и помочь восстановить страну после многих лет войны и гонений.
Перед приездом Папы римского на улицах Багдада появились плакаты и рекламные щиты с его изображением и слоганом «Мы все братья». Кроме того, в городе развесили флаги Ватикана. По словам министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, жители Ирака будут рады получить «послание мира и терпимости». Он назвал визит Франциска исторической встречей «минарета и колоколов».
Папе римскому предстоит провести беседы с представителями разных христианских конфессий и главами представленных там восточных церквей. Он стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак.
Ранее Папа римский впервые назначил женщину в синод епископов. Заместителем генерального секретаря собрания стала 52-летняя монахиня из Франции Натали Бекварт. Она получила право голоса на ассамблеях синода.