Папа римский Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак

Папа римский Франциск прилетел в Ирак. Его самолет приземлился в аэропорту Багдада, сообщает AP.

Франциск назвал свою поездку «паломничеством под знаком мира и солидарности». Он хочет призвать сокращающееся число христиан в Ираке остаться на месте и помочь восстановить страну после многих лет войны и гонений.

Перед приездом Папы римского на улицах Багдада появились плакаты и рекламные щиты с его изображением и слоганом «Мы все братья». Кроме того, в городе развесили флаги Ватикана. По словам министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, жители Ирака будут рады получить «послание мира и терпимости». Он назвал визит Франциска исторической встречей «минарета и колоколов».