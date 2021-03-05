Storytel выпускает новый роман Мэтта Хейга «Полночная библиотека». Его озвучила Алена Долецкая

Сервис аудиокниг Storytel в преддверии 8 марта выпустит мировой бестселлер английского писателя и журналиста Мэтта Хейга «Полночная библиотека». Новинка будет доступна на сервисе 6 марта, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе Storytel.

«Полночная библиотека» — это история о женщине по имени Нора, которая решает покончить с собой, потому что собственная жизнь кажется ей прожитой зря. Но Норе дают еще один шанс — она оказывается в своего рода библиотеке из всех своих возможных жизней, которые она могла бы прожить, и у нее есть право выбрать одну из них.

«Это роман-поддержка и роман-отдушина, роман о героине, которая считала себя размазней и слабачкой, а оказалась самой сильной на свете», — поделилась впечатлениями главный редактор Storytel Анастасия Завозова.

Роман озвучила первый главный редактор Vogue Алена Долецкая, а оригинальную дорожку исполнила известная британская актриса Кэри Маллиган. Сегодня книга возглавляет многие американские и английские списки бестселлеров, среди которых — The New York Times.

Бумажная версия романа вышла в издательстве Livebook в октябре прошлого года. Тогда «Афиша Daily» говорила с автором «Полночной библиотеки» Мэттом Хейгом о его творчестве и поисках надежды в этом нервном мире.