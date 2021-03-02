В самолетах «Аэрофлота» Airbus A320 появится интернет. Он будет работать только на коротких рейсах

В апреле 2021 года на коротких рейсах «Аэрофлота» появится доступ к интернету. Услуга будет платной и начнет работать только на самолетах Airbus A320, пишут «Известия».

Компания может потратить около 8 млн долларов, а пассажирам за доступ в интернет придется заплатить от 5 до 25 долларов (369–1845 рублей). Скорость передачи в среднем составит 10 мб/с.

В этом году авиакомпания оборудует интернетом 16 среднемагистральных самолетов. Стоимость необходимых устройств для одного самолета вместе с установкой обойдется перевозчику в 500 тыс. долларов. Все новые Airbus А320neo и А350 будут поставляться «Аэрофлоту» уже оборудованными системами доступа.

Utair и «Уральские авиалинии» также планируют запуск интернета на борту. «Мы работаем над приемлемым для себя решением, и, безусловно, такая услуга появится. Концептуально мы не планируем включать ее в стоимость билета, а предоставим пассажирам возможность выбора этой дополнительной услуги, если она им будет нужна», — рассказал президент Utair Олег Семенов.

О внедрении такой услуги «Аэрофлот» объявил еще в 2018 году. Тендер на оснащение узкофюзеляжного авиапарка оборудованием для доступа к стриминговой системе развлечений и в интернет по технологии Wi-Fi, а также на оказание услуг связи в течение 3,5 года выиграла компания «Стэк.Ком». Стоимость контракта составила 52,6 млн долларов.