Хип-хоп-исполнитель ATL совместно с барабанщиком Stewart выпустил новые концертные версии хитов ATL с живыми ударными. В альбом «Драмтейп» вошли 12 треков, среди которых «Марабу», «Гори ясно», «Манекен» и «Ной».

Авторы заявили, что на концертах песни ATL звучат иначе благодаря Stewart и его игре на живых барабанах. Послушать «Драмтейп» можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Stewart был судьей нескольких выпусков Versus и барабанщиком в распавшейся группе Amatory. В прошлом году «Афиша Daily» на полчаса воссоединила музыкантов, чтобы выяснить, как выглядела альтернативная сцена нулевых и почему Петербург — место для художников, а не для слабаков.