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St. Vincent рассказала, что ее новый альбом будет вдохновлен музыкой 1970-х и фильмами Кассаветиса

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:52

Американская певица St. Vincent рассказала в интервью для издания The New Cue о создании своего нового альбома, выход которого намечен на 2021 год.

Артистка призналась, что грядущая пластинка будет значительно отличаться от предыдущих релизов St. Vincent. После альбома «Masseduction», вышедшего четыре года назад, певице захотелось писать не «угловатую и жесткую» музыку, а «текучие и волнистые» песни.

Вдохновением для новых треков стали фильмы Джона Кассаветиса и американская музыка 1970-х годов. Альбом, предполагаемое название которого будет «Daddy’s Home», St. Vincent характеризует как «звук пребывания в центре Нью-Йорка в 1973 году».

«Я хотела, чтобы он (альбом — Прим. ред.) был в теплый тонах и не слишком искаженным и рассказывал истории о несовершенных людях, бывших несовершенными и делающих все возможное. Это то, какова моя жизнь», — рассказала St. Vincent.

По словам певицы, пластинка действительно будет связана с историей ее отца, который провел в тюрьме десять лет. Его «невероятно грустная» и «невероятно абсурдная» история, как отметила St. Vincent, стала толчком к записи альбома.

В работе над новым релизом артистка сотрудничала с продюсером Джеком Антонофф. Он помог St. Vincent оттолкнуться от музыки эпохи рецессии в США, между пиком движения хиппи и началом диско-времен, и записать песни, которые певица называет «гламуром, который не спал три дня».

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