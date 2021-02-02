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В Lancet опубликовали данные об эффективности «Спутника V» — она составила 91,6%

Виктория Шанина
Сегодня в 17:20

Вакцина против коронавируса «Спутник V» показала эффективность 91,6% по итогам третьей фазы исследований. Об этом говорится в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале The Lancet.

В исследованиях анализировались данные около 20 тыс. добровольцев. 14 964 получили вакцину и 4 902 — плацебо. COVID-19 подтвердился у 78 участников испытаний, 62 из которых получили плацебо. Таким образом, среди привитых пациентов заболели 16 человек (0,1%).

Среди людей старше 60 лет эффективность вакцины составила 91,8%. У 68 из 2144 человек отметили нежелательные явления, не связанные со «Спутником V». 94% привитых добровольцев перенесли коронавирус с симптомами обычной простуды.

У 100% добровольцев, прошедших вакцинацию, выработался клеточный иммунный ответ, а количество вируснейтрализующих антител в несколько раз превысило показатели переболевших пациентов. По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, у всех вакцинированных людей болезнь протекала в легкой форме и не было выявлено побочных эффектов, в том числе аллергических реакций и анафилактического шока.

Профессор Центра вакцин и иммунотерапии американского Института Вистара Хильдегунд Эртл признала вакцины от COVID-19 компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson менее эффективными, чем «Спутник V».

«В процессе разработки вакцина „Спутник V“ подвергалась критике за неподобающую торопливость, попытки „срезать пути“ и отсутствие прозрачности. Однако результаты, изложенные в статье, вполне четкие, и научный подход (к разработке вакцины — Прим. ред.) подтвержден. Это значит, что еще одна вакцина теперь может быть использована для снижения распространения COVID-19», — пишет The Lancet.

Результаты первых двух фаз испытаний были опубликованы в The Lancet 11 августа. Позже группа ученых из разных стран усомнилась в подлинности данных, представленных в статье. В частности, ученые заявили о статистических аномалиях — в результатах нескольких экспериментов приводятся одни и те же шаблоны данных, даже если речь идет о разных добровольцах. Разработчики вакцины заявили, что направили в The Lancet развернутые ответы на вопросы к клиническим исследованиям.

В ноябре эффективность «Спутника V» оценили в 95%, но спустя месяц ее снизили до 91,4%.

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