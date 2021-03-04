В ярославском селе появятся 3D-портреты Путина, Трампа, Сталина и Ленина для незрячих школьников

В Ярославской области село Вощажниково закупит в новую школу 3D-портреты исторических деятелей. Тактильные изображения станут «оборудованием для слепых и слабовидящих обучающихся». Об этом написали «Открытые медиа».

Список портретов обнаружили в проектной документации на строительство средней общеобразовательной школы. Согласно смете, комплект из 12 портретов обойдется бюджету Ярославской области в 26 тыс. рублей.

Всего в списке 12 имен. В школе появятся портреты президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также императрицы Екатерины II, поэта Александра Пушкина, физика Альберта Эйнштейна, первого космонавта Юрия Гагарина и других выдающихся личностей.

По словам начальника проектного отдела «Единой службы заказчика», план строительства школы прошел госэкспертизу и соответствует всем нормам и правилам. Других комментариев он не дал.

«Слепой человек слышит, как говорит президент, руководитель большой страны. А как он выглядит, можно понять, только ощутив руками. Такого рода портрет — это замечательная вещь, чтобы прочувствовать, кто у тебя президент, почувствовать исторических деятелей», — заявил руководитель пресс-службы Всероссийского общества слепых Евгений Калашников.

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