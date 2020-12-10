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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:58

Прототип космического корабля Starship взорвался во время очередных испытаний. Трансляция запуска шла на ютьюб-канале SpaceX.

Корабль SN8 стартовал на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Он поднялся на 12,5 километра, после чего выключил двигатели и начал плавный спуск. Почти достигнув земли Starship снова включил двигатели, однако сработали только два из трех. При вертикальной посадке корабль неровно опустился на площадку, после чего взорвался.

«Низкое давление в топливном баке во время посадки привело к высокой скорости приземления, что стало причиной жесткой (и захватывающей!) посадки», — говорится в сообщении SpaceX.

При этом основатель компании Илон Маск оказался доволен результатами проведенных испытаний. Он сообщил об успешном взлете ракеты и посадочном маневре, при котором удалось добиться точного управления закрылками. «Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!», — написал он в своем твиттере.

До испытаний Маск оценивал шансы на успех запуска как один к трем.

По данным The Verge, этот запуск был самым масштабным для Starship. Испытания были направлены на проверку аэродинамики, а также стартовых и посадочных возможностей ракеты. До этого прототипы коробля не поднимались на такую высоту.

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