Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке

Корабль SN8 стартовал на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Он поднялся на 12,5 километра, после чего выключил двигатели и начал плавный спуск. Почти достигнув земли Starship снова включил двигатели, однако сработали только два из трех. При вертикальной посадке корабль неровно опустился на площадку, после чего взорвался.

Прототип космического корабля Starship взорвался во время очередных испытаний. Трансляция запуска шла на ютьюб-канале SpaceX .

«Низкое давление в топливном баке во время посадки привело к высокой скорости приземления, что стало причиной жесткой (и захватывающей!) посадки», — говорится в сообщении SpaceX.

При этом основатель компании Илон Маск оказался доволен результатами проведенных испытаний. Он сообщил об успешном взлете ракеты и посадочном маневре, при котором удалось добиться точного управления закрылками. «Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!», — написал он в своем твиттере.

До испытаний Маск оценивал шансы на успех запуска как один к трем.

По данным The Verge, этот запуск был самым масштабным для Starship. Испытания были направлены на проверку аэродинамики, а также стартовых и посадочных возможностей ракеты. До этого прототипы коробля не поднимались на такую высоту.