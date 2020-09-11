С 11 по 13 сентября в Петербурге пройдет фестиваль Present Is Perfect — своеобразный ремикс на отмененный из‑за пандемии фестиваль Present Perfect. Для тех, кто собирается идти (а все билеты уже проданы), — наш краткий гид.
Пятница
Слушаем на сцене лейбла «трип» нашу любимую Shadowax и Нину Кравиц. В перерыве забегаем на сцену K-30 на Софию Родину.
Суббота
На главной сцене слушаем Муджуса и Филиппа Горбачева и наслаждаемся аудиовизуальным шоу от 404.zero. На сцене Yard обязательно идем на Kate NV, которая выпустила лучший альбом этого лета, и Poexxxali, а на сцене Garden — на Kito Jempere.
Воскресенье
Там будет секретный лайнап, зная организаторов, понимаем, что он будет грандиозным, и обязательно идем.
Present Is Perfect пройдет по адресу Кожевенная линия, 30, пространство «Севкабель». Все подробности про поведение на площадке и безопасность посетителей есть в паблике фестиваля в «ВКонтакте».