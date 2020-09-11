Пятница

Слушаем на сцене лейбла «трип» нашу любимую Shadowax и Нину Кравиц. В перерыве забегаем на сцену K-30 на Софию Родину.

Суббота

На главной сцене слушаем Муджуса и Филиппа Горбачева и наслаждаемся аудиовизуальным шоу от 404.zero. На сцене Yard обязательно идем на Kate NV, которая выпустила лучший альбом этого лета, и Poexxxali, а на сцене Garden — на Kito Jempere.

Воскресенье

Там будет секретный лайнап, зная организаторов, понимаем, что он будет грандиозным, и обязательно идем.