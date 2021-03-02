Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Соцсети в рамках закона об удалении запрещенного в России контента будут обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе. Об этом свидетельствуют приказы Роспотребнадзора.

Отчеты об удаленных материалах должны будут публиковаться на главной странице соцсети не позднее 1 февраля. Размещать их следует в виде текстового или графического файла, доступного для скачивания всем желающим.

Платформы также обяжут устанавливать на главной странице электронную форму для жалоб на запрещенный контент от пользователей. Упомянутые проекты будут рассмотрены в ходе общественного обсуждения, которое продлится до 16 марта.

С 1 февраля соцсети в России должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.