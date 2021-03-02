В 2027 году откроется первый в истории космический отель

Компания Orbital Assembly заявила, что начнет строительство первого космического отеля в 2025 году. Он может быть сдан в эксплуатацию уже к 2027 году, пишет Daily Mail.
Станция Voyager расположится на низкой околоземной орбите. Внутри будут капсулы, в которых смогут разместиться 400 человек. Кроме номеров в отеле построят кинотеатры, рестораны и бары с видом на Землю, спа-центр и другие развлечения, которые обычно бывают на круизных лайнерах.
Космическая станция будет иметь форму большого круга и вращаться для создания искусственной гравитации. Orbital Assembly также планирует продать некоторые внешние модули станции правительствам разных стран, космическим агентствам и желающим купить виллу на орбите. Стоимость проекта, а также номеров и космических туров пока неизвестна.
Управлять некоторым капсулами будет Gateway Foundation. «Это будет следующая промышленная революция», — заявил основатель компании Джон Блинкоу.
Ранее корпорация Axiom Space, разрабатывающая компоненты орбитальных станций, назвала имена космических туристов, которые посетят Международную космическую станцию на корабле Илона Маска Crew Dragon. Ими стали четыре бизнесмена из США, Канады и Израиля.
Первым космическим туристом, побывавшим на борту МКС, стал американец итальянского происхождения Деннис Тито. Он совершил недельный полет в 2001 году и заплатил за это 20 миллионов долларов.