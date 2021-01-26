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Стали известны имена космических туристов, которые отправятся на МКС на корабле Илона Маска

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:08

Компания Axiom Space, разрабатывающая компоненты орбитальных станций, назвала имена космических туристов, которые посетят Международную космическую станцию. Среди них не окажется актера Тома Круза, как предполагалось ранее.

На корабле Crew Dragon в космос отправятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Возглавит полет бывший астронавт и нынешний вице-президент Axiom Space Майкл Лопес-Алегрия.

Изначально к миссии Ax1 собирались присоединиться голливудский актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. Они намеревались снять первый фильм в космосе. Однако впоследствии кинематографистов заменили на Коннора и Пати.

Отправятся ли на МКС Круз и Лайман в будущем, пока неизвестно. Экспедиция Ax1 запланирована на 2021 год. Ранее сообщалось, что полет пройдет в октябре. Вся миссия займет около восьми дней.

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