Вышел новый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Сюжет фильма рассказывает о неподкупном и непримиримом полицейском Игоре Громе из Петербурга. «Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе», — говорят создатели.

Оригинальный комикс «Майор Гром» за восемь лет перешагнул планку в 80 номеров и 20 книг общим тиражом более миллиона копий. В 2017 году по мотивам комикса Bubble Studios сняла короткометражный фильм, представленный затем на Comic Con.

Изначально фильм должен был появиться на экранах в октябре 2019 года, но выход несколько раз переносили. Теперь премьера картины намечена на весну 2021 года.