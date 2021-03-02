В США нашли останки древнейших приматов. Им 66 млн лет

В штате Монтана ученые нашли древнейшие останки приматов, возраст которых оценивают в 65,9 миллиона лет. Об этом сообщается в статье палеонтолога Грегори Мантиллы и его коллег, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Кости обнаружили в геологической формации Хелл-Крик, которая известна как место, где часто делают важные палеонтологические находки. Найденные кости, по мнению ученых, отодвигают знание о времени существования последнего общего предка всех приматов намного дальше, чем считалось до сих пор.

Животные, чьи останки нашли сейчас, жили чуть более 100 тыс. лет после того, как случилось мел-палеогеновое вымирание, в результате которого исчезли все нелетающие динозавры. Это означает, что прямые предки этих приматов существовали бок о бок с древними ящерами.

Исследователям попали в руки несколько зубов и фрагменты челюстных костей двух представителей вымершего древнейшего среди приматов рода Purgatorius. Внешне животные напоминали скорее грызунов, но благодаря некоторым деталям строения зубов их можно отнести к протоприматам. Теперь ученые выделили новый вид P. mckeeveri, получивший название в честь семьи, спонсировавшей раскопки в Хелл-Крик.