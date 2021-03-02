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В США нашли останки древнейших приматов. Им 66 млн лет

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:38

В штате Монтана ученые нашли древнейшие останки приматов, возраст которых оценивают в 65,9 миллиона лет. Об этом сообщается в статье палеонтолога Грегори Мантиллы и его коллег, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Кости обнаружили в геологической формации Хелл-Крик, которая известна как место, где часто делают важные палеонтологические находки. Найденные кости, по мнению ученых, отодвигают знание о времени существования последнего общего предка всех приматов намного дальше, чем считалось до сих пор.

Животные, чьи останки нашли сейчас, жили чуть более 100 тыс. лет после того, как случилось мел-палеогеновое вымирание, в результате которого исчезли все нелетающие динозавры. Это означает, что прямые предки этих приматов существовали бок о бок с древними ящерами.

Исследователям попали в руки несколько зубов и фрагменты челюстных костей двух представителей вымершего древнейшего среди приматов рода Purgatorius. Внешне животные напоминали скорее грызунов, но благодаря некоторым деталям строения зубов их можно отнести к протоприматам. Теперь ученые выделили новый вид P. mckeeveri, получивший название в честь семьи, спонсировавшей раскопки в Хелл-Крик.

Специлисты пришли к выводу, что вскоре после мел-палеогенового массового вымирания существовало как минимум два вида Purgatorius: так, им ранее уже был известен P. janisae. Скорее всего, они имели общего предшественника, и, таким образом, первые предки приматов могли появиться в позднем меловом периоде, в эпоху расцвета динозавров.

Ранее палеонтологи нашли в Якутии тушу шерстистого носорога времен ледникового периода. По словам ученых, животному было три-четыре года. Скорее всего, оно утонуло в реке.

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