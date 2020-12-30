В Якутии нашли тушу шерстистого носорога времен Ледникового периода. Об этом сообщает «Якутия Daily».

Руководитель отдела изучения мамонтовой фауны, доктор биологических наук Альберт Протопопов рассказал, что животное нашли в районе реки Тирехтях. «По предварительной оценке, носорогу три-четыре года, это очень молодая особь. Скорее всего, он утонул в реке.

Туша отличается очень хорошей сохранностью, в числе прочего, у носорога сохранилась часть внутренностей, что в перспективе позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности этого вида», — отметил он.

Палеонтологи оценили сохранность находки в 80%. «Этого носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных», — добавил Протопопов.

В январе останки носорога доставят в Якутск, затем они будут переданы для изучения Академии наук.

Местность в районе реки Тирехтях а Якутии уже известна своими палеонтологическими находками. В 2014 году там уже находили останки шерстистого носорога, а в 2019 году обнаружили останки пары пещерных львят.