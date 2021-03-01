Музыкант из США указал на сходство обложек нового альбома Земфиры и его сингла

Певец российского происхождения Лео Луганский, эмигрировавший в США в 2000-х, обратил внимание на сходство оформления нового альбома Земфиры «Бордерлайн» с обложкой своего сингла 2019 года с аналогичным названием — «Brdrlne».
Музыкант выложил в соцсетях фото двух обложек и подписал его «Рекламная пауза». Его трек называется почти так же, как альбом Земфиры — только на английском языке и с пропущенными гласными в слове. Надпись тоже представлена белым шрифтом на черном фоне и перечеркнута.
Идея обложки пластинки, по словам Ренаты Литвиновов, принадлежит арт-директору модного бренда Balenciaga Демне Гвасалии, а оформление — дизайнеру Даниилу Лебедеву.
Луганский не стал прямо обвинять певицу в плагиате, но отметил ее в своем посте. Пока ни Земфира, ни Гвасалия, ни Лебедев не комментировали слова исполнителя.
Между тем пост музыканта спровоцировал волну недоумения и критики в адрес певицы.
«Бордерлайн» — первый за 8 лет альбом Земфиры — вышел в ночь на пятницу, 26 февраля. Мнение слушателей по поводу пластинки разделилось — одним она пришлась по душе, другие релиз не оценили. Своими мыслями по поводу альбома поделились и несколько авторов «Афиши Daily».