Музыкант из США указал на сходство обложек нового альбома Земфиры и его сингла

Певец российского происхождения Лео Луганский, эмигрировавший в США в 2000-х, обратил внимание на сходство оформления нового альбома Земфиры «Бордерлайн» с обложкой своего сингла 2019 года с аналогичным названием — «Brdrlne».

Музыкант выложил в соцсетях фото двух обложек и подписал его «Рекламная пауза». Его трек называется почти так же, как альбом Земфиры — только на английском языке и с пропущенными гласными в слове. Надпись тоже представлена белым шрифтом на черном фоне и перечеркнута.