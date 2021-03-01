Прямые вопросы и честные ответы в тизере интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл

Телеканал CBS показал тизер большого интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Его можно посмотреть на ютьюбе.

Спешл получил название «Практически невыносимо». Именно этой фразой Маркл описала в прошлом году травлю, которой ее подвергли пользователи сети. Уинфри заявила, что в нем не будет запретных тем. Принц Гарри и его супруга рассказали о личных проблемах и трудностях, с которыми столкнулись после переезда в США.