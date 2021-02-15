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Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Семён Гудошников
Сегодня в 10:01

Британский принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская, Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на представителя пары.

По его словам, Гарри и Меган очень рады этому, а королева Елизавета II и другие члены королевской четы «счастливы и желают им всего наилучшего».

На каком месяце находится Меган и какой пол у ребенка, не сообщается. Наследник станет восьмым в очереди на престол.

Фотограф Мисан Харриман опубликовал черно-белый снимок, где пара сидит под деревом и Гарри кладет руку на голову супруги в то время, как она обнимает живот.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился первенец — сын Арчи.

В январе 2020 года супруги заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов «Его и Ее королевское высочество». Кроме того, они больше не будет получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сперва Канаду, а затем — в США.

В ноябре того же года Меган Маркл в своей колонке для The New York Times рассказала, что в июле потеряла второго ребенка. «Афиша Daily» собрала реакции пользователей и их истории.

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