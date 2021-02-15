Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Британский принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская, Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на представителя пары.

По его словам, Гарри и Меган очень рады этому, а королева Елизавета II и другие члены королевской четы «счастливы и желают им всего наилучшего».

На каком месяце находится Меган и какой пол у ребенка, не сообщается. Наследник станет восьмым в очереди на престол.

Фотограф Мисан Харриман опубликовал черно-белый снимок, где пара сидит под деревом и Гарри кладет руку на голову супруги в то время, как она обнимает живот.