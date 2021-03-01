Трехгорная мануфактура запустила новый сайт

Трехгорная мануфактура запустила сайт с новой визуальной коммуникацией. Над его созданием работало агентство ONY.

На странице представлены разделы «Афиша», «История», «Резиденты», «Аренда» и «Карта», на которой отмечены основные точки квартала.

Дизайн сайта отсылает к стилю брошюр и объявлений XX века, отмечает Buro 24/7. По словам создателей страницы, Трехгорную мануфактуру отличает ее уникальное историческое наследие, что авторы и хотели отразить в дизайне.

В прошлом году стало известно, что котельную бывшей ТЭЦ Трехгорной мануфактуры снесут, а на ее месте построят два небоскреба. Застройщик, группа компаний «Ташир», согласовал работы с Градостроительно-земельной комиссией.