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Звезды Голливуда призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:47

Актеры и режиссеры, работающие в Голливуде, призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса». Об этом сообщает Variety.

21 февраля газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором говорится о коррумпированности голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), присуждающей премию. Например, речь идет о том, что участники получают слишком большие выплаты по меркам некоммерческих организаций. В тексте сказано, что на решение жюри часто влияют теплые отношения продюсеров с его членами. В качестве примера газета приводит шоу «Эмили в Париже», который после множества негативных отзывов в прессе получил две номинации, включая категорию «Лучший комедийный сериал».

Одним из самых скандальных пунктов в расследовании стала часть, в которой говорится, что среди 87 журналистов, входящих в HFPA, присутствуют люди разных расс, но нет темнокожих. Причем такое положение сохраняется уже как минимум 20 лет.

26 февраля организация #TimesUp запустила хештег #TimesUpGlobes с призывом соответствовать голливудской политике инклюзивности, включив в жюри «Золотого глобуса» темнокожих журналистов.

Призыв вместе с работниками прессы и активистами поддержали многие артисты, среди которых Стерлинг К. Браун, Виола Дэвис, Оливия Уайлд, Джадд Аптоу и Ава Дюверней. Известный американский темнокожий журналист предположил, что отсутствие представителей его расы в HFPA могло стать причиной, почему номинантами «Золотого глобуса» не стали востребованные в США проекты, например, «Я могу уничтожить тебя» Сэма Миллера и Михаэлы Коэл или «Пятеро одной крови» Спайка Ли.

Бывший президент HFPA Мехер Татна признала, что в жюри два десятка лет не было темнокожих. Позже представители коллегии опубликовали официальное заявление, в котором пообещали исправить ситуацию как можно скорее.

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