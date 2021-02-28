Звезды Голливуда призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса»

Актеры и режиссеры, работающие в Голливуде, призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса». Об этом сообщает Variety.

21 февраля газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором говорится о коррумпированности голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), присуждающей премию. Например, речь идет о том, что участники получают слишком большие выплаты по меркам некоммерческих организаций. В тексте сказано, что на решение жюри часто влияют теплые отношения продюсеров с его членами. В качестве примера газета приводит шоу «Эмили в Париже», который после множества негативных отзывов в прессе получил две номинации, включая категорию «Лучший комедийный сериал».

Одним из самых скандальных пунктов в расследовании стала часть, в которой говорится, что среди 87 журналистов, входящих в HFPA, присутствуют люди разных расс, но нет темнокожих. Причем такое положение сохраняется уже как минимум 20 лет.

26 февраля организация #TimesUp запустила хештег #TimesUpGlobes с призывом соответствовать голливудской политике инклюзивности, включив в жюри «Золотого глобуса» темнокожих журналистов.