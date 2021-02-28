перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России за сутки выявлено 11359 случаев COVID-19 11:12
Анимационная студия «Вверх» объявила о закрытии после выхода мультфильма «Огонек-Огниво» 10:57
Генеалогический сайт MyHeritage создал функцию оживления фотопортретов 9:16
Бруно Марс и Андерсон Пак объединились в группу Silk Sonic. Скоро выйдет их первый сингл Вчера в 20:40
Журналистку Baza задержали в Петербурге во время встречи с информатором из полиции Вчера в 19:49
Бывший тренер сборной США по гимнастике покончил с собой после обвинений в сексуальном насилии Вчера в 19:43
DW на русском/YouTube Мосгортранс и метро признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января
Мосгортранс и метро признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января Вчера в 18:43
Акция памяти Бориса Немцова, задержание журналистки Baza и другие новости дня Вчера в 18:17 Дайджест
От Антарктиды откололся гигантский айсберг. Он в 20 раз больше Манхэттена Вчера в 16:22
СМИ: Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области Вчера в 15:56
Опрос: больше трети американцев отказались бы на год от секса ради возможности снова путешествовать Вчера в 15:06
Facebook запустил приложение Bars — это TikTok для рэперов с сотнями готовых битов и автотюном Вчера в 15:03
Justin Bieber/Instagram Джастин Бибер анонсировал новый альбом «Justice»
Джастин Бибер анонсировал новый альбом «Justice» Вчера в 14:25
В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова Вчера в 13:50
Французские бульдоги Леди Гаги найдены живыми и невредимыми. Их передали представителям артистки Вчера в 13:43
Компания Пригожина опубликовала «адрес, где его можно найти», и попросила у ФБР 250 тыс. долларов Вчера в 12:45
Фильм Джорджа Ромеро «Парк развлечений», считавшийся утерянным, впервые покажут этим летом Вчера в 12:11
Alexandra_Koch/Pixabay Мишустин упростил выпускные экзамены школьникам из‑за коронавируса
Мишустин упростил выпускные экзамены школьникам из‑за коронавируса Вчера в 11:23
В России выявили 11 534 случая коронавируса Вчера в 11:10
Продажи виниловых пластинок выросли в 2020 году почти на 30% Вчера в 10:41
Отключить рекламу

В России за сутки выявлено 11359 случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:12

В России выявили 11359 случая коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 175 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Челябинской, Саратовской областях и Пермском крае.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4246079. За последние сутки вылечился 12391 человек, за все время — 3811797. За сутки умерли 379 пациентов, за весь период — 86122.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 113,7 млн человек, 2,5 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28,5 млн). На втором месте — Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,5 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).

События недели на afisha.ru
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Эстрадная певица, которую все любят
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить