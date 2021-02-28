В России за сутки выявлено 11359 случаев COVID-19

В России выявили 11359 случая коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 175 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Челябинской, Саратовской областях и Пермском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4246079. За последние сутки вылечился 12391 человек, за все время — 3811797. За сутки умерли 379 пациентов, за весь период — 86122.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 113,7 млн человек, 2,5 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28,5 млн). На втором месте — Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,5 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).