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Компания Пригожина опубликовала «адрес, где его можно найти», и попросила у ФБР 250 тыс. долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 12:45

Компания «Конкорд», принадлежащая предпринимателю Евгению Пригожину, опубликовала в своей группе в «ВКонтакте» «адрес, где его можно найти». За помощь в поиске бизнесмена она потребовала от ФБР вознаграждение в 250 тыс. долларов.

«Пресс-служба компании „Конкорд“ готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7», — говорится в сообщении.

Согласно «Google картам», по указанному адресу находится сама компания «Конкорд».

Ранее ФБР пообещало 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту Пригожина. Бизнесмена разыскивают за его возможное вмешательство во внутреннюю политику США, в том числе в выборы 2016 года.

По данным агентства, Пригожин предположительно контролировал действия Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», включая покупку серверов в США, создание сотен ботов и хищение личных данных американцев.

В марте 2020 года Минюст США снял обвинения с Пригожина и его компаний по делу о вмешательстве в американские выборы. В августе того же года преследование бизнесмена прекратил Интерпол.

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