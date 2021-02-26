перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бизнес-секреты/YouTube Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухманы
Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухманы 18:35
Режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп работает над продолжением фильма 17:54
ФБР объявило в розыск бизнесмена Евгения Пригожина. Награда за помощь в аресте — 250 тыс. долларов 17:33
Черновики Radiohead с текстами к альбому «The Bends» ушли с молотка за 5000 фунтов 17:22
Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту не поехала на ЧМ из‑за запрета мужа 16:58
В Петербурге создали профсоюз музейных котов 16:43
Пресс-материалы Норвежский электро-дуэт Smerz представил дебютный альбом. Музыканты работали над ним три года
Норвежский электро-дуэт Smerz представил дебютный альбом. Музыканты работали над ним три года 16:34
«Nature Always Wins»: послушайте новый альбом Maxïmo Park 16:05
Фредди Гиббс выпустил кавер на песню Гила Скотта-Херона. Он приурочил его к Месяцу черной истории 16:01
Борис Акунин написал для Александринского театра пьесу о двух российских императорах 15:36
Мистер Картофельная голова Hasbro стал гендерно нейтральным 15:22
Пи Джей Харви выпустила демо-записи песен ее альбома «Stories from the City, Stories from the Sea» 15:03
Navalny/Instagram Во ФСИН подтвердили этапирование Навального в колонию и пообещали обеспечить ему нормальные условия
Во ФСИН подтвердили этапирование Навального в колонию и пообещали обеспечить ему нормальные условия 14:45
Москвичка завещала свою квартиру «Дому с маяком». В ней будут жить дети из интерната 14:38
В Москве ищут специалистов по подсчету котиков 13:42
Noname представила песню «Rainforest». Скоро она выпустит новый альбом 12:47
Песни из новогоднего шоу Урганта «Ciao, 2020!» выпустили в виде альбома 12:46
Andrew Le/Unsplash Создатель Badoo Андрей Андреев запускает аналог Clubhouse в России
Создатель Badoo Андрей Андреев запускает аналог Clubhouse в России 12:06
На врачей перестанут заводить уголовные дела за утерю сильнодействующих обезболивающих препаратов 11:42
В России выявили чуть более 11 тыс. случаев коронавируса 11:25
Отключить рекламу

ФБР объявило в розыск бизнесмена Евгения Пригожина. Награда за помощь в аресте — 250 тыс. долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:33

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина. За информацию, которая приведет к аресту бизнесмена, ФБР обещает 250 тыс. долларов.

В объявлении на сайте ведомства сказано, что Пригожина разыскивают «за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии».

Предприниматель, по словам ФБР, предположительно контролировал операции Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», направленные на вмешательство во внутреннюю политику США, в частности в выборы 2016 года. Среди таких действий агентства — покупка серверов в США, создание сотен ботов и хищение личных данных американцев.

В объявлении отмечается, что Пригожин имеет связи в России, Индонезии, Катаре и Эстонии, а также «склонен скрываться от правосудия за пределами страны».

Всего по данному делу ФБР объявило в розыск 13 граждан России.

Ответ Пригожина передала пресс-служба компании «Конкорд». Предприниматель назвал действия ФБР «шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», а также сказал, что США используют российскую угрозу как страшилку, чтобы прикрыть колоссальный разрыв между государством и народом.

50% американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена.

Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни — это позабавиться самопиаром. Чем же еще заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!
Евгений Пригожин

В марте 2020 года Минюст США снял обвинения с Пригожина и его компаний по делу о вмешательстве в американские выборы. В августе того же года преследование бизнесмена прекратил Интерпол.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
ФБР
Министерство юстиции США
Интерпол
Люди
Евгений Пригожин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить