Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина. За информацию, которая приведет к аресту бизнесмена, ФБР обещает 250 тыс. долларов.
В объявлении на сайте ведомства сказано, что Пригожина разыскивают «за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии».
Предприниматель, по словам ФБР, предположительно контролировал операции Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», направленные на вмешательство во внутреннюю политику США, в частности в выборы 2016 года. Среди таких действий агентства — покупка серверов в США, создание сотен ботов и хищение личных данных американцев.
В объявлении отмечается, что Пригожин имеет связи в России, Индонезии, Катаре и Эстонии, а также «склонен скрываться от правосудия за пределами страны».
Всего по данному делу ФБР объявило в розыск 13 граждан России.
Ответ Пригожина передала пресс-служба компании «Конкорд». Предприниматель назвал действия ФБР «шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», а также сказал, что США используют российскую угрозу как страшилку, чтобы прикрыть колоссальный разрыв между государством и народом.
В марте 2020 года Минюст США снял обвинения с Пригожина и его компаний по делу о вмешательстве в американские выборы. В августе того же года преследование бизнесмена прекратил Интерпол.