В объявлении на сайте ведомства сказано, что Пригожина разыскивают «за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии».

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина . За информацию, которая приведет к аресту бизнесмена, ФБР обещает 250 тыс. долларов.

Предприниматель, по словам ФБР, предположительно контролировал операции Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», направленные на вмешательство во внутреннюю политику США, в частности в выборы 2016 года. Среди таких действий агентства — покупка серверов в США, создание сотен ботов и хищение личных данных американцев.

В объявлении отмечается, что Пригожин имеет связи в России, Индонезии, Катаре и Эстонии, а также «склонен скрываться от правосудия за пределами страны».

Всего по данному делу ФБР объявило в розыск 13 граждан России.