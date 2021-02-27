На Netflix появится аниме-сериал по мотивам «Терминатора»

Стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам франшизы «Терминатор». Об этом сообщил Variety.

Проект пока находится на ранней стадии разработки, и детали сюжета держатся в секрете. Известно, однако, что шоу займется кинокомпания Skydance — она занималась созданием последних двух фильмов из серии «Терминатор».

Также над мультсериалом будет работать японская анимационная студия Production I.G. Она известна экранизацией манги «Призрак в доспехах», а также аниме-сериалами «Восточный Эдем» и «Би: Начало».

«„Терминатор“ — одна из самых культовых научно-фантастических историй, когда‑либо созданных, и со временем она стала только более актуальной для нашего мира. Новый мультсериал исследует эту вселенную так, как никогда раньше», — сказал вице-президент Netflix по Японии и аниме Джон Дердерян.

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта станет Мэттсон Томлин, недавно написавший сценарий к фильму Netflix «Проект Power» и работавший над грядущей лентой Мэтта Ривза «Бэтмен».

Ранее стало известно, что Netflix создаст аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Шоу будет называться «Dota: Кровь дракона» и выйдет 25 марта.