Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам Dota 2

Netflix выпустит аниме-сериал «DOTA: Кровь дракона» по мотивам компьютерной игры Dota 2. Информация об этом появилась в твиттере стримингового сервиса.
В производстве сериала участвует разработчик игры — компания Valve. Премьера шоу запланирована на 25 марта.
Netflix также показал небольшой тизер проекта, пообещав выпустить полноценный трейлер в начале весны.
Dota 2 вышла в июле 2013 года. Это многопользовательская компьютерная игра, которая является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. На данный момент Dota 2 входит в перечень киберспортивных дисциплин.