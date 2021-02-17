Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам Dota 2

Netflix выпустит аниме-сериал «DOTA: Кровь дракона» по мотивам компьютерной игры Dota 2. Информация об этом появилась в твиттере стримингового сервиса.

Dota 2 вышла в июле 2013 года. Это многопользовательская компьютерная игра, которая является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. На данный момент Dota 2 входит в перечень киберспортивных дисциплин.