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Климатологи: глобальное потепление удвоит частоту проливных дождей в тропиках

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:59

Из‑за глобального потепления количество проливных дождей в тропиках может увеличиться вдвое, считает международная группа ученых. О результатах их исследования пишет EurekAlert.

Специалисты напомнили, что в последние годы участились наводнения, засухи, случаи аномальной жары, а также ураганы и тайфуны в Атлантике и Тихом океане. Ученые предполагают, что это связано с изменением климата, хотя точные механизмы его действия на погоду пока не удается установить.

«Все климатические модели демонстрируют явное усиление ежегодных колебаний уровня тропических осадков на фоне глобального потепления. Изменения температуры мирового океана при этом не такие сильные. Поэтому наше исследование сосредоточено на механизмах, которые связывают будущее потепление океана с экстремальными дождями в тропической части Тихого океана», — заявила научная сотрудница Национального университета Пусана в Южной Корее и одна из авторов работы Юн Кенсук.

Климатологи обнаружили новые свидетельства того, что в результате роста концентрации диоксида углерода в атмосфере нарушается круговорот тепла энергии, после чего их «излишки» выпадают в виде мощных ураганов и дождей. В новой работе Юн Кенсук и ее коллеги рассчитали изменения в характере выпадения осадков в Тихоокеанском регионе с помощью двух десятков недавно разработанных климатических моделей.

Привычный уровень осадков в тропиках и экваториальных широтах у берегов Тихого океана постоянно меняется из‑за явлений Эль-Ниньо и Ла-Ниньи, которые характеризуются колебанием температуры поверхностного слоя воды. Ла-Нинья и Эль-Ниньо сменяют друг друга раз в несколько лет, из‑за чего круговорот океанических течений и ветров перестраивается. В результате в одних регионах происходят засухи, пока в других — сильные дожди.

Авторы статьи выяснили, что различия между Ла-Ниньей и Эль-Ниньо усилятся в результате изменения климата. В ближайшие 80 лет из‑за увеличевшегося количества проливных дождей в тропиках чаще будут происходить наводнения и разливы рек. И это будет связано не только с перепадами температур, но и с тем, как они влияют на круговорот пара и энергии в атмосфере Земли.

Ранее ученые из Университета Лафборо выяснили, из‑за климатического кризиса на вершине Эвереста станет легче дышать. Если среднемировая температура воздуха повысится на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, то на пике самой высокой горы мира люди смогут поглощать на 4,9% больше кислорода.

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