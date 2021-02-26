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Том Морелло и шоураннеры «Игры престолов» поработают над комедией о поклонниках метала

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:31

Участник Rage Against the Machine Том Морелло вместе с шоураннерами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Уайссом выступит продюсером комедии «Metal Lords», рассказывающей о поклонниках тяжелой музыки. Об этом сообщает NME.

Для Морелло это первый крупный голливудский проект. Для Бениоффа и Уайсса, в свою очередь, это первая полнометражная картина для Netflix: работа станет частью их контракта на 300 млн долларов, который они заключили с платформой.

«Metal Lords» расскажет о двух учащихся старших классов, которые основать свою метал-группу. По словам авторов, это будет комедия о взрослении, тема которой будет близка каждому поклоннику тяжелой музыки.

Режиссером ленты выступит Питер Соллетт, работавший над сериалами «Винил» и «Взлет». Роли исполнят Джейден Мартелл («Достать ножи»), Айсис Хэйнсворт («Эмма») и Адриан Гринсмит, для которой это первая полноценная роль в полнометражном кино.

В прошлом месяце Том Морелло и фронтмен System of a Down Серж Танкян записали совместный кавер на песню «Natural’s Not in It» британской рок-группы Gang of Four. Трек войдет в трибьют-альбом Gang of Four «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», релиз которого намечен на май этого года.

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