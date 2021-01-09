Том Морелло и Серж Танкян записали совместный кавер на «Natural's Not in It» группы Gang of Four

Гитарист Rage Against the Machine Том Морелло и фронтмен System of a Down Серж Танкян записали совместный кавер на песню «Natural's Not in It» британской рок-группы Gang of Four. Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.
Трек войдет в трибьют-альбом Gang of Four «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», релиз которого намечен на май этого года.
Кавер появился вскоре после дня рождения основателя и гитариста Gang of Four Энди Гилла, которому могло бы исполниться 65 лет. Сам музыкант скончался в феврале прошлого года от респираторного заболевания, которое проявилось у него после азиатского тура группы в 2019 году.
Другие участники трибьюта пока не объявлены. Между тем создатели альбома показали его обложку: на нее попала работа большого фаната Gang of Four, художника Дэмьена Херста «Собака с костью».