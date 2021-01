Том Морелло и Серж Танкян записали совместный кавер на «Natural's Not in It» группы Gang of Four

Гитарист Rage Against the Machine Том Морелло и фронтмен System of a Down Серж Танкян записали совместный кавер на песню «Natural's Not in It» британской рок-группы Gang of Four. Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Трек войдет в трибьют-альбом Gang of Four «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», релиз которого намечен на май этого года.