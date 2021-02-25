Фронтмен группы Behemoth запустил фонд правовой защиты после суда об оскорблении чувств верующих

Лидер блэк-метал-группы Behemoth Адам Нергал Дарский запустил фонд правовой защиты после того, как был осужден за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщил Би-би-си.

Музыкант намерен обжаловать свой обвинительный приговор и также помочь другим польским артистам, обвиняемым в богохульстве. Таким образом Дарский надеется противостоять одному из самых строгих в отношении высказываний о религии законодательств в мире.

«Более десяти лет я подвергался преследованиям и травле со стороны польской правовой системы. Время капитуляции прошло», — заявил артист.

Дарский назвал законы Польши «архаичными» и обвинил политиков страны в попытках разрушить его карьеру. Музыкант призвал поклонников перечислить пожертвования в созданную им организацию, чтобы «дать отпор». Фонд собрал уже более 17 тыс. долларов.

В середине февраля Адам Нергал Дарский был арестован из‑за публикации фотографии в фейсбуке, где предположительно его нога стоит на картине с изображением Девы Марии. Суд потребовал от музыканта выплатить административный штраф, но музыкант решил оспорить приговор. Теперь, если Нергала признают виновным, ему будет грозить до двух лет тюрьмы.

Дарский — не единственный известный человек, обвиняемый в оскорблении чувств верующих. Еще трое активистов ожидают суда после того, как расклеили плакаты и наклейки с изображением иконы «Черная Мадонна» с ореолом в виде радуги — символа ЛГБТ-сообщества.