Лидера блэк-метал группы Behemoth арестовала за оскорблении чувств верующих

Суд района Мокотув в Варшаве арестовал лидера блэк-метал-группы Behemoth Адама «Нергала» Дарского за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает Notes From Poland.

Дело на Нергала завели после его публикации фотографии в фейсбуке, которую он сделал в 2019 году. На снимке изображена, предположительно, его нога, стоящая на картине с изображением Девы Марии.

Изначально суд предложил музыканту оплатить административный штраф в 15 тыс. злотых (4000 долларов) и возместить судебные издержки в 3500 злотых (около 940 долларов). Артист решил оспорить приговор, и поэтому дело осталось в суде. Теперь если Нергала признают виновным, ему будет грозить до двух лет тюрьмы.

Для Дарского, как лидера блэк-метал-группы, публикации с такими фотографиями — привычное дело. Но власти решили обратить внимание на его действия в силу того, что исполнитель пользуется популярностью. После его поста с изображением Девы Марии юридическая фирма Ordo Iuris и организация «Патриотическое общество» обратились к правительству Польши с заявлением, что Нергал «оскорбил религиозные чувства четырех людей», один из которых — политик из правящей в стране консервативной коалиции.

В прошлом году Дмитрий Песков заявил, что появление в России издания, подобного французскому Charlie Hebdo, невозможно. Он напомнил, что РФ — многонациональная и многоконфессиональная страна, и все религиозные люди «живут в полном уважении друг к другу».