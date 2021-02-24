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Волонтеры восстановили уничтоженный мемориал на месте убийства Бориса Немцова

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:59

В Москве волонтеры восстановили разрушенный мемориал политику Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Об этом пишет «МБХ медиа».

По данным издания, полиция не препятствовала восстановлению мемориала. Теперь волонтеры намерены вернуться к ежедневному дежурству на месте убийства политика.

Мемориал памяти Бориса Немцова был полностью уничтожен в ночь на 20 февраля. На следующий день полицейские огородили место забором и под угрозой задержания запрещали возлагать цветы и даже останавливаться у разоренного мемориала. В отделы полиции в итоге попали несколько активистов — позже их отпустили.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в 2015 году. По делу было арестовано пять человек. Их приговорили к лишению свободы от одиннадцати до двадцати лет. Организатор убийства политика так и не найден, на месте его гибели открыли мемориал. За почти шесть лет существования он не раз подвергался нападениям.

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