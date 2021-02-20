В Москве ликвидировали мемориал на месте убийства Бориса Немцова

Правоохранители начали патрулировать место на переправе и уже задержали двух активистов, которых позже отпустили без составления протоколов. Полицейские запрещают людям класть цветы, ссылаясь на некий приказ, рассказал волонтер проекта «Немцов мост» Григорий Симаков.

«Меня и мою жену прогнали, еще двух волонтеров задержали и увезли в отделение полиции якобы просто для проверки документов. Их отпустили без составления протоколов. Потом, когда мы вернулись, увидели забор — прямо над мемориалом, слева и справа. И цветы, и фонарики, и портреты — забрали все», — сказал Симаков.

Один из правоохранителей рассказал «Эху Москвы», что цветы и портреты убрали из‑за опасений, что к мемориалу сегодня придут сторонники Алексея Навального. Силовики предупреждают людей, что здесь пешеходная зона и класть цветы и фотографии не нужно, иначе их будут задерживать.

Сегодня Мосгорсуд признал законной замену условного срока Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». При этом оппозиционеру зачли в срок приговора полтора месяца, проведенные им под домашним арестом с декабря 2014-го по февраль 2015 года. «Полтора месяца скинули — уже нормально!» — заявил Навальный сразу после оглашения приговора.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в 2015 году. По делу было арестовано пять человек. Их приговорили к лишению свободы от одиннадцати до двадцати лет. Организатор убийства политика так и не найден, на месте его гибели открыли мемориал. За почти шесть лет существования он не раз подвергался нападениям.