Группа «СБПЧ» представила комедийный фильм о записи альбома в Южной Африке

«В январе 2020 года группа «СБПЧ» отправилась в Кейптаун, чтобы осуществить свою давнюю мечту — записать альбом в Африке на Red Bull Studios и снять видео с местным режиссером Па», — говорится в описании к фильму. Па согласился снимать клип. Что из этого получилось, можно увидеть в третьей части фильма.

Группа «Самое большое простое число» выпустила фильм в трех частях, который называется «African Dream», о своих приключениях в ЮАР во время записи альбома. Посмотреть его можно на ютьюб-канале «СБПЧ».

Фильм снимали всего два человека: продюсер проектов «Что было дальше?», «Внутри Лапенко», «Big Russian Boss Show» Антон Курильчик и оператор Дмитрий Фадеев.

«Этот опыт дал прекрасную возможность понять, что сегодня можно уверенно снимать, имея минимальное количество людей в команде. На сценарий ушло примерно четыре дня, а съемка продлилась чуть меньше недели.

Этот съемочный опыт можно описать как баланс между созданием своих обстоятельств и быстрым умением подстраиваться под ситуацию. Самой главной задачей было создание ощущения достоверности, и как минимум здесь у нас точно все получилось», — рассказал «Медузе» Курильчик.

Недавно «СБПЧ» выпустила первый сингл из нового альбома — песню «Нежно», а также клип, который как раз снимали в Кейптауне.

Последний альбом группы — «Наверное, точно» — вышел в августе прошлого года. В нем было десять песен, в том числе хит «Злой». Пластинка появилась в тот же день, но на 25 лет позже, что и дебютный альбом культовой английской брит-поп-группы Oasis, который назывался «Definitely Maybe».

Два года назад группа выпустила альбом «Мы не спали, мы снились». После его релиза Кирилл Иванов рассказал «Афише Daily» о том, почему быть честным и открытым довольно больно.