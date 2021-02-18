Facebook запретил пользователям и СМИ из Австралии делиться новостями

Facebook запретил пользователям из Австралии делиться местными и международными новостями. Люди из других стран не смогут публиковать в соцсети контент австралийских СМИ. Об этом говорится в блоге компании.

Так Facebook отреагировал на австралийский законопроект, который обяжет технологические компании делиться рекламной выручкой с издателями новостей. Власти страны обещали, что не примут его, если Facebook и Google удастся договориться со СМИ.

Однако этого не cлучилось. В Facebook заявили, что их прибыль от новостей минимальна — лишь 4% контента на платформе составляют новостные заметки. Издатели, напротив, получают значительную выгоду, размещая свой контент в соцсети. По данным компании, только за прошлый год при помощи публикаций в Facebook австралийские издания смогли заработать дополнительные 407 млн долларов.

«Предложенный закон неверно толкует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом. Это поставило нас перед жестким выбором: пытаться соблюдать закон, который игнорирует природу этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем второй вариант», — пояснили в Facebook.

В свою очередь Google смогла договориться с австралийскими СМИ — она заключила контракты с крупнейшей в Австралии медиакомпанией Nine Entertainment, самым крупным владельцем газет в стране News Corp, а также Junkee Media и Seven West Media.

Законопроект, который обяжет технологические компании отдавать часть выручки австралийским издателям, пока не принят. 12 февраля его передали в парламент страны и планировали начать его рассмотрение 16 февраля. Но процесс отложили, поскольку правительство согласилось внести некоторые поправки после переговоров с руководством Google и Facebook.