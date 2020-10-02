Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентельменов»

Британский режиссер Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма «Джентельмены». Разработкой проекта занимается киностудия Miramax TV, пишет Deadline.

Ричи не только срежиссирует и напишет сценарий для шоу, но и выступит его исполнительным продюсером вместе с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали и над полнометражной лентой.

По данным издания, «Джентельмены» изначально задумывались как сериал, но позже сюжет адаптировали под полный метр. Другие подробности и дата выхода сериала пока неизвестны.

Фильм «Джентельмены» вышел в российский прокат 13 февраля. Он рассказывает о талантливом американском экспате Микки Пирсоне, который разбогател на торговле марихуаной. Когда Микки решает выйти из игры, его окружение начинает войну за империю Пирсона.

Перед российской премьерой картины «Афиша Daily» поговорила в Нью Йорке с исполнителями главных ролей — Мэттью МакКонахи, Мишель Докери и Генри Голдингом. Почитать рецензию Дениса Виленкина на «Джентельменов» можно здесь.