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Барак Обама и Брюс Спрингстин запустили свой подкаст «Renegades: Born in the USA»

Константин Зорниченко
Сегодня в 22:24

Бывший президент США Барак Обама и музыкант Брюс Спрингстин запустили свой подкаст «Renegades: Born in the USA». Его можно послушать на Spotify.

В подкасте Спрингстин и Обама обсуждают вопросы расовых различий, отцовства и брака, а также дискутируют на тему жизни в США. Проект состоит из восьми эпизодов, первые два уже доступны к прослушиванию.

«Я и Брюс преодолели свой путь, пытаясь понять страну, которая дала нам так много и которая создает летопись своего народа. Мы пытаемся связать наши личные искания, истину и общность с большой историей Америки», — цитирует Pitchfork слова бывшего лидера страны.

Ранее стало известно, что жена Барака Обамы, Мишель, запустит на Netflix детское кулинарное шоу «Ваффлс + Моти». Программа выйдет 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов. Обама не только снялась в передаче, но и выступила ее исполнительным продюсером.

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