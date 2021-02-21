Главреда Esquire Сергея Минаева забанили в Clubhouse. Он дискутировал о феминизме

Главный редактор российского Esquire Сергей Минаев получил бан в аудиосоцсети Clubhouse после дискуссии о феминизме. Об этом сообщается на сайте журнала.

В приложении появилась «комната» под названием «Внимание, токсично: адекватный феминизм», которую модерировал телеведущий Павел Осовцов. В обсуждении принимали участие журналист Михаил Барышников, блогер и диджей Ксения Дукалис, телеведущая Мария Командная, автор телеграм-канала о феминизме Лиза Лазерсон и другие.

Участники дискутировали на тему движения за права женщин и спорили на тему патриархального общества. После завершения беседы Минаева, Барышникова и Осовцова заблокировали — теперь они не могут создавать «комнаты» для общения. По предположению журналистов, на аккаунты получивших бан поступили жалобы от других пользователей, участвовавших в беседе.

«Казалось бы — коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и костного зла. Но, как мы видим, прогрессивное, светлое и умное добро не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу майору напрямую», — прокомментировал ситуацию Сергей Минаев.

Clubhouse — новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. На рост ее популярности повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. Стать пользователем Clubhouse могут только пользователи iPhone, получившие приглашение. Ограничения связаны с тем, что приложение пока находится на этапе тестирования.

Несмотря на сложности в регистрации, Clubhouse занял первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений. Эксперты прогнозируют, что уже к концу первой недели марта количество российских пользователей достигнет миллиона.

Самыми популярными пользователями аудиосоцсети в России с момента роста ее популярности стали Илья Варламов, Ксения Дукалис, Олег Тиньков, Илья Красильщик и Сергей Минаев.