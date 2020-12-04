Смешение жанров на новом альбоме Yungblud «Weird!»

Английский певец Доминик Ричард Харрисон, он же Yungblud, выпустил свой второй студийник «Weird!». В создании пластинки помогли Machine Gun Kelly и барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер.
New Musical Express, поставивший релизу пять звезд из пяти, назвал альбом «записью о вере в перемены». На ней, по мнению критика издания, Yungblud пробивается сквозь панк, поп, психоделическую музыку и рок. «Ко второму альбому артист сменил циничный гнев на что‑то более оптимистичное», — говорится в статье.
Послушать «Weird!» можно на всех популярных стриминговых сервисах.
Над новой пластинкой Yungblud работал во время самоизоляции, а параллельно — выпускал реалити-шоу «Stay Home with Yungblud» на своем ютьюб-канале. Быть может, от скуки он снял сразу три версии клипа на песню «Cotton Candy», попавшую на альбом, а может, позволили финансы — по крайней мере, на клип для заглавного трека «Weird!» он потратил всего 100 долларов.