Александр Сысоев и «Яндекс.Еда» запустили гастрономический фестиваль. Блюда доставят на дом

Александр Сысоев и «Яндекс.Еда» проведут с 20 февраля по 8 марта фестиваль гастрономических сетов «Гастрофест 23/8». Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Яндекса».

В фестивале участвуют известные рестораны Москвы, Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани. Они предлагают из трех-шести специально придуманных для проекта блюд по фиксированным ценам 1000, 1500, 2000 и 3000 рублей. Заказать наборы можно эксклюзивно в «Яндекс.Еде».

По словам Сысоева, участниками стали места, которые показывали высокий уровень блюд в доставке. «В списке золотой набор шеф-поваров и рестораторов — от Александра Оганезова, Lucky Group до Глена Баллиса и Владимира Чистякова», — поделился он.

Посмотреть список участников и ознакомиться с меню сетов можно в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go».

«Доставка прочно вошла в нашу жизнь — жители мегаполисов стали заказывать еду домой гораздо чаще, но уже хотят получать отличное качество и новые вкусы. Именно поэтому для грядущих праздников мы придумали идею провести гастрономический фестиваль», — отметила директор по маркетингу «Яндекс.Еды» Евгения Матросова.