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Зак Снайдер раскрыл дату выхода «Армии мертвецов» и поделился постером

Семён Гудошников
Сегодня в 18:50

В твиттере режиссера Зака Снайедера появился постер зомби-боевика «Армия мертвецов». На нем указана премьерная дата — фильм выйдет на Netflix 21 мая.

Режиссер также анонсировал тизер картины, который должен появиться в четверг, 25 февраля.

Сюжет «Армии мертвецов» строится вокруг группы наемников, которые пытаются ограбить казино в Лас-Вегасе во время вспышки зомби-вируса. В фильме сыграли Дэйв Батиста, Элла Пернелл и Хирюки Санада. Сценарий картины Снайдер написал вместе с Джоби Харольдом («Джон Уик», «Грань будущего»).

В прошлом сентябре стало известно, что Netflix выпустит приквел и анимационный спин-офф «Армии мертвецов». Мультсериал получит название «Армия мертвецов: Потерянный Вегас». Режиссером полнометражного приквела выступит немецкий актер Маттиас Швайгхефер. Премьерные даты проектов пока не сообщались.

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