Netflix выпустит приквел и анимационный спин-офф «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Об этом пишет Variety.
Анимационный сериал получил название «Армия мертвецов: Потерянный Вегас». Он расскажет предысторию персонажа, которого в оригинальном фильме сыграл Дэйв Батиста. По сюжету герой вместе со своей командой отправляется в Лас-Вегас, охваченный зомби-вирусом, чтобы выяснить, откуда началось распространение болезни.
Шоураннером мультсериала станет Джей Олива, работавший над сценариями «Человека из стали» и «Бэтмен против Супермена». Он же снимет часть эпизодов, два из них поставит и сам Зак Снайдер. Сценарий напишет Шей Хаттен (третья и четвертая части «Джона Уика»).
Хаттен также напишет сценарий и для приквела «Армии мертвецов». Режиссером выступит немецкий актер Маттиас Швайгхефер, сыгравший в оригинальном фильме Людвига Дитера. В приквеле будет подробнее рассказано о его герое.
Сюжет самой «Армии мертвецов» строится вокруг группы наемников, которые пытаются провернуть масштабное ограбление на фоне вспышки зомби-вируса. Фильм выйдет на Netflix в 2021 году. Даты релизов спин-оффов пока не называются.