Netflix выпустит приквел и анимационный спин-офф «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Об этом пишет Variety.

Анимационный сериал получил название «Армия мертвецов: Потерянный Вегас». Он расскажет предысторию персонажа, которого в оригинальном фильме сыграл Дэйв Батиста. По сюжету герой вместе со своей командой отправляется в Лас-Вегас, охваченный зомби-вирусом, чтобы выяснить, откуда началось распространение болезни.

Шоураннером мультсериала станет Джей Олива, работавший над сценариями «Человека из стали» и «Бэтмен против Супермена». Он же снимет часть эпизодов, два из них поставит и сам Зак Снайдер. Сценарий напишет Шей Хаттен (третья и четвертая части «Джона Уика»).