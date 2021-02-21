Джоанна Стингрей анонсировала сборник песен, написанных с Борисом Гребенщиковым в 1980-х

Релиз будет состоять из 12 песен, которые были написаны в конце 1984-го и в 1985 году. Позже Стингрей вернулась домой и записала их на студии.

Певица и актриса Джоанна Стингрей анонсировала выход сборника песен «Stay Together», написанных вместе с Борисом Гребенщиковым . Об этом она рассказала в интервью «Фонтанке» .

«В этом году большой праздник — 40 лет Ленинградскому рок-клубу. Я хотела что‑то сделать, ведь Рок-клуб — это очень важная часть моей жизни. И я очень рада, что пластинка выходит сейчас. Она не единственная», — сказала артистка.

Телеграм-канал «Между The Rolling Stones и Достоевским» отмечает, что 9 из 12 песен поклонники уже могли слышать на предыдущих релизах Стингрей, но сейчас треки выйдут в хорошем качестве. Мастерингом занималась студия Maschina Records, которая также отвечает за издание «Stay Together». На пластинке слушатели также найдут один секретный бонус.

На CD и кассетах альбом будет готов в марте 2021 года, винил ожидается в мае. Точная дата выхода в продажу пока не известна.

В прошлом году в продаже появилась третья по счету книга «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы» Джоанны Стингрей о ее жизни в Ленинграде 1980-х годов и общении с музыкантами знаменитого рок-клуба. В издании собраны уникальные материалы того времени, которые никогда раньше не публиковались, включая неизвестные до этого интервью с Борисом Гребенщиковым, Петром Мамоновым, Сергеем Курехиным, Майком Науменко, Виктором Цоем и другими.