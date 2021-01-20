Вышел альбом группы «Зоопарк» с концертом 1988 года

В продажу поступил альбом группы «Зоопарк» с концертом 1988 года. Об этом сообщает журнал SalonAV.

Запись была сделана на премьере фильма «Асса» в Доме культуры Московского электролампового завода. Лейбл «Выргород» выпустил альбом ограниченным тиражом на виниле, дисках и DVD с архивными видеозаписями с выступлений в ДК МАИ, ДК «Нива» и Ленинградском рок-клубе.

Музыкальный продюсер и автор книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» заявил, что случайно нашел запись в архиве у знакомых. Его поразило качество звучка, и он стал уговаривать лейбл «Отделение Выход» выпустить концерт в честь 65-летия Майка Науменко, лидера группы «Зоопарк».

В прошлом году в продаже появилась третья по счету книга «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы» певицы и актрисы Джоанны Стингрей о ее жизни в Ленинграде 1980-х годов и общении с музыкантами знаменитого рок-клуба на Рубинштейна, 13. В ней собраны уникальные материалы того времени, которые никогда раньше не публиковались, включая неизвестные до этого интервью с Борисом Гребенщиковым, Петром Мамоновым, Сергеем Курехиным, Майком Науменко, Виктором Цоем и другими.