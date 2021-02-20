В Саудовской Аравии выпал снег. Позже его покрыл слой песка

В Саудовской Аравии выпал снег, после чего его занесло песком. Об этом сообщает РИА «Новости».

На опубликованный видео показано, как выглядит сугробы, покрытые песками, — это похоже на эскимо или скорее на «Лакомку». Теперь местные жители, в том числе дипломаты, отправились в пустыню, чтобы полюбоваться необычным явлением.