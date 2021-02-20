В Саудовской Аравии выпал снег. Позже его покрыл слой песка

В Саудовской Аравии выпал снег, после чего его занесло песком. Об этом сообщает РИА «Новости».
На опубликованный видео показано, как выглядит сугробы, покрытые песками, — это похоже на эскимо или скорее на «Лакомку». Теперь местные жители, в том числе дипломаты, отправились в пустыню, чтобы полюбоваться необычным явлением.
Ранее саудовцы начали выкладывать видео сильной метели. На кадрах они показывали верблюдов, которых припорошило снегом.
Сильные снегопады в этом месяце накрыли и Москву, они начались 12 февраля. На прошлой неделе снег в городе вышли убирать почти 60 тыс. человек.