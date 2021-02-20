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В Саудовской Аравии выпал снег. Позже его покрыл слой песка

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:18

В Саудовской Аравии выпал снег, после чего его занесло песком. Об этом сообщает РИА «Новости».

На опубликованный видео показано, как выглядит сугробы, покрытые песками, — это похоже на эскимо или скорее на «Лакомку». Теперь местные жители, в том числе дипломаты, отправились в пустыню, чтобы полюбоваться необычным явлением.

@x509o

ثلج شوفوها ##اكسلبور

♬ الصوت الأصلي - شمالى

Ранее саудовцы начали выкладывать видео сильной метели. На кадрах они показывали верблюдов, которых припорошило снегом.

Сильные снегопады в этом месяце накрыли и Москву, они начались 12 февраля. На прошлой неделе снег в городе вышли убирать почти 60 тыс. человек.

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