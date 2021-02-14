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В Москве могут перекрыть 20 улиц для вывоза снега

Виктория Шанина
Сегодня в 11:09

14 февраля в Москве могут быть перекрыты почти 20 переулков и улица Большая Дмитровка для вывоза снега. Об этом сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

С 23:00 13 февраля уже частично закрыли движение от Столового до Мерзляковского переулков. Непродолжительные перекрытия могут продолжиться 14 февраля на еще 17 переулках, в том числе на:


  • Хилковом
  • Толмачевском
  • Малом Афанасьевском
  • Дурасовском
  • 1-м Зачатьевском
  • Малом Каретном
  • 1-м Котельническом
  • Крапивенском
  • Крестовоздвиженском
  • Курсовом
  • Лиховом
  • Медвежьем
  • Петровском
  • Малом Путинковском
  • Рахманковском
  • Скарятинском
  • Скатерном
  • улице Большая Дмитровка

Сильная метель началась в Москве в ночь на 12 февраля. Высота снежного покрова может побить рекорд, установленный 65 лет назад. По словам вице-мэра Петра Бирюкова, сейчас снег в городе убирают почти 60 тыс. человек. За последние сутки в столице выпало 75% месячной нормы осадков, рассказали в метеобюро. В московских аэропортах задержали более 80 рейсов.

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