В Москве могут перекрыть 20 улиц для вывоза снега

14 февраля в Москве могут быть перекрыты почти 20 переулков и улица Большая Дмитровка для вывоза снега. Об этом сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

С 23:00 13 февраля уже частично закрыли движение от Столового до Мерзляковского переулков. Непродолжительные перекрытия могут продолжиться 14 февраля на еще 17 переулках, в том числе на:

Хилковом

Толмачевском

Малом Афанасьевском

Дурасовском

1-м Зачатьевском

Малом Каретном

1-м Котельническом

Крапивенском

Крестовоздвиженском

Курсовом

Лиховом

Медвежьем

Петровском

Малом Путинковском

Рахманковском

Скарятинском

Скатерном

улице Большая Дмитровка

Сильная метель началась в Москве в ночь на 12 февраля. Высота снежного покрова может побить рекорд, установленный 65 лет назад. По словам вице-мэра Петра Бирюкова, сейчас снег в городе убирают почти 60 тыс. человек. За последние сутки в столице выпало 75% месячной нормы осадков, рассказали в метеобюро. В московских аэропортах задержали более 80 рейсов.