В Москве могут перекрыть 20 улиц для вывоза снега

14 февраля в Москве могут быть перекрыты почти 20 переулков и улица Большая Дмитровка для вывоза снега. Об этом сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.
С 23:00 13 февраля уже частично закрыли движение от Столового до Мерзляковского переулков. Непродолжительные перекрытия могут продолжиться 14 февраля на еще 17 переулках, в том числе на:
- Хилковом
- Толмачевском
- Малом Афанасьевском
- Дурасовском
- 1-м Зачатьевском
- Малом Каретном
- 1-м Котельническом
- Крапивенском
- Крестовоздвиженском
- Курсовом
- Лиховом
- Медвежьем
- Петровском
- Малом Путинковском
- Рахманковском
- Скарятинском
- Скатерном
- улице Большая Дмитровка
Сильная метель началась в Москве в ночь на 12 февраля. Высота снежного покрова может побить рекорд, установленный 65 лет назад. По словам вице-мэра Петра Бирюкова, сейчас снег в городе убирают почти 60 тыс. человек. За последние сутки в столице выпало 75% месячной нормы осадков, рассказали в метеобюро. В московских аэропортах задержали более 80 рейсов.