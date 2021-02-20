Рогозин ответил на успешную посадку ровера НАСА на Марсе мемами. Но потом передумал и удалил их

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем твиттере мемы по случаю успешной посадки ровера НАСА Perseverance на поверхность Марса, однако позже удалил их.
К первому посту Рогозин прикрепил изображение с камеры марсохода, на которое была наложена его фотография, и подписал снимок: «Первое, что увидели американцы на Марсе».
Во втором твите глава Роскосмоса опубликовал картинку с марсианами, протестующими против прибытия американцев. В руках они держат плакаты «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан».
Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе 18 февраля. Процесс приземления в космическом агентстве назвали «семью минутами ужаса». Робот опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, как считают ученые, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь.
Сразу после приземления ровер отправил первые черно-белые снимки с планеты, а позже — цветные. Теперь он займется поисками признаков биологических организмов.