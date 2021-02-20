Рогозин ответил на успешную посадку ровера НАСА на Марсе мемами. Но потом передумал и удалил их

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем твиттере мемы по случаю успешной посадки ровера НАСА Perseverance на поверхность Марса, однако позже удалил их.

К первому посту Рогозин прикрепил изображение с камеры марсохода, на которое была наложена его фотография, и подписал снимок: «Первое, что увидели американцы на Марсе».

Во втором твите глава Роскосмоса опубликовал картинку с марсианами, протестующими против прибытия американцев. В руках они держат плакаты «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан».