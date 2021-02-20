Побег семьи от полиции в тизере сериала «Берег москитов» от Apple TV+

Проект основан на одноименном романе Пола Теру, которому Джастин Теру приходится племянником. Произведение рассказывает об эксцентричном изобретателе, который уезжает со своей семьей в Мексику на Москитовый берег, чтобы наладить там производство льда. По дороге у героя начинаются проблемы с законом.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил тизер сериала «The Mosquito Coast» с Джастином Теру в главной роли. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Вместе с Теру в шоу снялись Гэбриел Бейтман, Мелисса Джордж, Логан Полиш и Кимберли Элис. Премьера намечена на 30 апреля.

Это не первая экранизация книги «Берег москитов» — в 1986 году вышел полнометражный фильм с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен в главных ролях. Картину снял Питер Уир, также известный как режиссер «Шоу Трумана».

Ранее платформа Apple TV+ выпустила трейлер второго сезона сериала «Ради всего человечества». Проект рассказывает альтернативную историю: СССР первым отправил человека на Луну, а американский президент Ричард Никсон приказал НАСА подготовить к полету на естественный спутник Земли женщин-астронавтов.