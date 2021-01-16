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Полеты в космос в трейлере второго сезона сериала «Ради всего человечества»

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:58

Платформа Apple TV+ выпустила трейлер второго сезона сериала «Ради всего человечества». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Проект рассказывает альтернативную историю: СССР первым отправил человека на Луну, а американский президент Ричард Никсон приказал НАСА подготовить к полету на естественный спутник Земли женщин-астронавтов. Во втором сезоне зрители увидят продолжение космической гонки и холодную войну между Советским Союзом и Америкой. Премьера состоится 19 февраля.

«Ради всего человечества» впервые вышел 1 ноября 2019 года, в день запуска Apple TV+. Проектом занимается создатель «Звездного крейсера «Галактика» Рональд Д.Мур, а в главной роли снимается Юэль Киннаман («Отряд самоубийц», «Видоизмененный углерод»). Также в шоу играют Сара Джонс («Проклятие») и Майкл Дорман («Патриот»).

В декабре прошлого года латформа Apple TV+ заказала третий сезон сериала «Ради всего человечества».

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