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Том Харди сыграет в криминальном триллере Netflix от режиссера «Рейда»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:27

Британский актер Том Харди исполнит главную роль в криминальном триллере Netflix, снятом режиссером дилогии «Рейд» Гаретом Эвансом. Об этом сообщает Deadline.

Харди сыграет травмированного детектива, которому после провалившейся сделки по продаже наркотиков нужно пробиться на самое дно преступного мира, чтобы спасти сына политика. В ходе сюжета он раскроет сеть коррупции и заговора, в которой погряз весь город.

Проект получил название «Havoc» («Разрушение»). Эванс напишет сценарий и вместе с Харди выступит продюсером проекта. Предположительно, съемки начнутся в конце июня в Уэльсе. Сроки выхода картины пока не известны.

В прошлом году стало известно, что Том Харди исполнит одну из главных ролей в фильме о войне во Вьетнаме под названием «Что они несли с собой». Картину снимет режиссер «Призрака в доспехах» и «Белоснежки и охотника» Руперт Сандерс.

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